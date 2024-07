Como Opera White porta la musica classica nelle Rsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Debutta ala seconda edizione di, il progetto diEducation, pensato per gli anziani residentiRsa. Si tratta di un percorso didattico-le per anziani istituzionalizzati, ispirato all’esperienza degli altri format AsLiCo per bambini e ragazzi, con l’obiettivo di superare la solitudine all'interno delle residenze per anziani e creare attività di socializzazione e inclusione con la comunità in cui vivono. Dopo il successo dello scorso anno dedicato al Flauto Magico di Mozart in cui sono state coinvolte 4 strutture die provincia, quest’anno la proposta si espanderà coinvolgendo 12 Rsa trae Milano, con 500 ospiti, oltre a tutti glitori, famigliari e pubblico delle comunità locali.