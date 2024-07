C' è stato un incendio alla guglia della cattedrale di Rouen

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 11 luglio 2024) Unè scoppiato a mezzogiorno sulladi, capoluogoNormandia. Il rogo èdomato in meno di due. Il vigili del fuoco hanno riferito di un'allerta diffusa a mezzogiorno, precisando che sono stati "impegnati 33 automezzi e 63 vigili del fuoco”. Il sindacocittà, Nicolas Mayer-Rossignol, ha comunicato, con un post su X, che al momento non è nota l'origine dell'. La, una delle più alte d'Europa (realizzata in ghisa e alta 151 metri), era in fase di ristrutturazione. I lavori in corso costituiscono la fase finale di un rinnovamento generale, iniziati nel 2015. Il costo stimato di quest'ultimo progetto è di 1,33 milioni di euro. Lafu inaugurata nel 1876 in sostituzioneprecedenterinascimentale, distrutta durante unnel 1822.