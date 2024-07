Cast Ballando 2024 | Milly Carlucci pesca concorrente da Terra Amara

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ha chiuso definitvamente i battenticon il finale andato in onda all'inizio di giugno scorso. La celebre soap opera turca ha appassionato milioni di italiani con la storia di Zuleyha e degli abitanti di Cukurova, approdati per la prima volta su Canale 5 nel 2022. Dopo essere diventata un fenomeno a Mediaset, la dizi farà sentire la sua presenza anche su Rai1, ma non con le sue repliche. In una mossa strategica per catturare l'attenzione dei fan della serie,ha pensato di includere neldicon le Stelle un attore di. Più specificamente, secondo quanto riportato dal portale DavideMaggio, si tratta di Furkan Palali, Fikret,della prossima edizione in onda a settembre. Questa scelta rappresenta una mossa intelligente da parte della produzione, che mira a sfruttare la popolarità della serie turca e attrarre un pubblico più ampio e variegato.