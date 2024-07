Wimbledon 2024 Lorenzo Musetti | L’atteggiamento ha fatto la differenza Ora Djokovic? Amo queste sfide

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024)hala storia. Il tennista toscano, infatti, ha raggiunto le semifinali del torneo didopo aver superato in un match davvero spettacolare lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 36 76 62 36 61 in circa 3:30 di gioco. Una sfida che si è giocata sul filo dell’equilibrio con cambi di scenario notevoli. La costante? La prestazione di altissimo profilo per il nostro portacolori che raggiunge un traguardo storico. Al termine del match disputato sul Campo n°1, il tennista classe 2002 ha raccontato le sue sensazioni per aver conquistato la sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam: “Non ho parole – esordisce un emozionato– è davvero difficile provare ad esprimere quello che sto provando in questo momento.