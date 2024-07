Va in piscina e scompare l’appello disperato della madre di Riccardo di soli 14 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ore di apprensione. Da venerdì 5 luglio la famiglia di, un 14enne residente a Volterra, in provincia di Pisa, è in apprensione. Il ragazzo è scomparso nel giorno in cui si è recato in, nella vicina Sinalunga (Siena). A lanciare l’allarme è stata la, non sono mancati gli appellitrasmissione Chi l’ha visto? e del sindaco di Volterra, Giacomo Santi, attraverso cui hanno diffuso la foto dello scomparso. “, un ragazzo di 14, residente nella nostra città, manca da casa dal 5 luglio, quando recatosi a Sinalunga per andare insi sono perse le sue tracce”, si legge nel post condiviso sulla sua pagina Facebook dal primo cittadino. Il 14enne, originarioRomani, ha capelli e occhi castani ed è alto 170 centimetri.