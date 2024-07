Uno dei carabinieri in cella | Minacciato l’ho ferito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Restano in carcere i duedi 28 e 32 anni accusati di tentato omicidio dopo il ferimento di un extracomunitario, un presunto pusher accoltellato nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio a Castiglione Olona, in via Rosselli, nei pressi di un bosco noto come zona dove si pratica lo spaccio di droga. Il fermo è stato convalidato ieri per entrambi i militari, uno in forza alla Compagnia di Luino, l’altro in servizio a Malnate, che sono comparsi a Varese davanti al giudice per l’udienza di convalida. Uno di loro ha fornito la propria versione dei fatti: "Il mio assistito ha chiarito in maniera precisa la dinamica di quanto avvenuto", ha commentato l’avvocato Bruno Stefanetti, difensore del militare che si sarebbe sentitodallo straniero, prima del ferimento con il conseguente ricovero e i due interventi chirurgici all’ospedale di Circolo di Varese.