Unisannio aperto il bando per il Corso di Laurea in Scienze Motorie

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Università del Sannio ha ufficialmentele pre-immatricolazioni per ildiin “per lo Sport e la Salute”, Classe delle Lauree L-22, per l’anno accademico 2024/2025. Un’opportunità imperdibile per chi desidera intraprendere una carriera nel campo delle, con un particolare focus sulla salute e il benessere. A partire dalle ore 12:00 del 12 luglio fino alle ore 12:00 del 16 settembre, gli aspiranti studenti potranno pre-immatricolarsi tramite il portale dedicato dell’università. Il test di ammissione, fissato per il 20 settembre, selezionerà 180 studenti che avranno accesso al. Ilsi articola in tre anni e prevede l’acquisizione di 180 CFU. Le lezioni si terranno presso la sede del Dipartimento die Tecnologie a Benevento, mentre i tirocini si svolgeranno presso aziende convenzionate, offrendo così un performativo che combina teoria e pratica.