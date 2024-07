Tutto su di noi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non potevo immaginare che venire al mondo significasse esaurire immediatamente la pazienza”: in quest’ultimo romanzo di Romana Petri, autrice dal talento ricco di sfumature, mai uguale a sé stessa e lontana da qualunque modello letterario, di pazienza ce n’è ben poca mentre ad abbondare è la forza.su di noi – che dal titolo denuncia un modo d’essere, un’apertura al mondo innaturale ma completa – è forse il romanzo più potente di Petri, quello che la allontana con decisione da Le serenate del Ciclone, in cui la figura del padre non era soltanto la descrizione d’un uomo ma più che altro d’un dio sceso in terra. Qui, di quell’idea mitica di genitore e uomo resta solo un’ombra, mentre a occupare la scena è la personalità violenta e gretta di Filippo Marziali, il padre di Marzia – voce narrante, implacabile e furiosa, dell’intera storia.