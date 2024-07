Strage Erba Olindo e Rosa tornano in aula | attesa decisione su revisione processo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Brescia, 10 lug. (Adnkronos) - Potrebbe calare oggi il sipario sulladi. E' infatti attesta ladei giudici della corte d'Appello di Brescia sulle istanze dipresentate dalla difesa doRomano eBazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per il quadruplice omicidio dell'11 dicembre del 2006. Unache arriverà "non prima delle ore 14". La procura generale non ha replicato così come le altre parti processuali e i giudici si sono ritirati in camera di consiglio. "Avvocato, io ci spero tanto", le parole cheRomano ha confidato al suo avvocato Fabio Schembri. Oggi il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli, che insieme all'avvocato generale dello Stato Domenico Chiaro rappresenta la pubblica accusa neldi, ha deciso "di non replicare non tanto perché non ci siano argomenti a cui controbattere, ma abbiamo ritenuto che a un anno di distanza dalla prima richiesta die a quattro mesi dalla prima udienza abbiamo deciso che è ora di sentire la parola del giudice.