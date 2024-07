Strage di Erba parlano i fratelli Castagna | Guardate queste immagini e ora chiedeteci scusa – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024), dopo anni di presunte revisioni sulladila famiglia di Raffaella, il piccolo Youssef, la madre Paola ha deciso di dichiarare. E lo fa postando sui social undelle vittime: «Gente senza scrupoli né morale, guardi questoe ci chieda». Dopo la decisione del Tribunale di Brescia di non riaprire il processo a Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati all’ergastolo, è questo l’invito di Pietroche ha ripostato uncon l’immagine dei suoi cari, uccisi con la vicina di casa Valeria Cherubini. «La verità è stata ribadita per l’ennesima volta», ha invece scritto sul suo profilo l’altro fratello, Beppe. La revisione che non ci sarà Olindo Romano e Rosa Bazzi, vicini della famiglia, furono condannati in via definitiva per ladinella quale l’11 dicembre 2006 morirono quattro persone.