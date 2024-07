Strage di Erba arriva la decisione sulla revisione del processo per Olindo e Rosa Azouz insiste | Non sono stati loro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Niente da fare perRomano eBazzi, nonostante le nuove prove e tre presunti testimoni mai ascoltati durante il, perè stato confermato l’ergastolo per ladie non ci sarà alcunadella sentenza. La Corte d’Appello di Brescia ha ritenute inammissibili le tre richieste diavanzate dal pg di Milano Cuno Tarfusser e dagli avvocati di. Confermato l’ergastolo perÈ stata dunque confermata la sentenza della Cassazione del 2011, che condannò all’ergastolo la coppia. In ogni caso la difesa, come già annunciato dall’avvocato Fabio Schembri, potrà fare ricorso in Cassazione, quindi la parola fine a questa terribile vicenda non è stata ancora posta dopo 18 anni.