Spari e panico per la rapina in gioielleria | momenti di terrore a Roma Est

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Gliall'improvviso tra la gente impegnata nello shopping, i bar aperti e i commessi alle prese con il superlavoro della prima settimana di saldi: sono le 10.30 quando al centro commercialeEst due banditi a volto coperto fanno fuoco per mettere a segno un colpo ine fuggire da una guardia giurata, che esplode a sua volta un proiettile senza ferire nessuno. «Stavo per cominciare il turno di lavoro, quando ho sentito questi due colpi e ho visto la gente scappare e urlare», racconta all'Adnkronos una commessa di Alcott. «Abbiamo sentito gli- aggiunge una collega del negozio di abbigliamento Nuvolari -. Inizialmente non abbiamo capito, poi abbiamo visto la gente correre e gli altri negozi abbassare le saracinesche.