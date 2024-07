Sequestrato anche il computer Analisi biologiche presto l’esito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024)il pc portatile di Luca Ricci durante il sopralluogo della polizia scientifica di Ancona e della squadra mobile di Pesaro, lunedì scorso, nell’abitazione di via Fanella. Gli inquirenti sono entrati nuovamente nella scena del crimine per far luce sul delitto commesso la notte tra il 23 e il 24 giugno scorso e che è costato la vita ai coniugi Giuseppe Ricci, 75 anni e Luisa Marconi, 70 anni. Il pc verrà esaminato da un consulente tecnico al quale la Procura conferirà l’incarico per fare una copia forense del contenuto. E non solo. Durante il sopralluogo di lunedì gli inquirenti hanno passato al setaccio l’abitazione che si trova al piano superiore rispetto a quello in cui vivevano i coniugi. Luca Ricci, 50 anni, reo confesso dell’omicidio, ha raccontato di essere sceso nell’appartamento dei genitori durante la notte.