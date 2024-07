Sanità | Mattarella ‘Gemelli punto di riferimento per il Paese al centro la persona’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug (Adnkronos) – “Un grande Policlinico con alla persona, il paziente; una indicazione significativa che rende riconoscibile la considerazione del paziente, la persona, la cura, la ricerca, l’insegnamento. Quello che si pratica nel Gemelli”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergioricevendo al Quirinale una delegazione della Fondazione policlinico Agostino Gemelli Irccs guidata dal presidente Carlo Fratta Pasini, dal direttore Marco Elefanti e dalla rettrice dell?università Cattolica del Sacro cuore Elena Beccalli in occasione del 60° anniversario di attività del Policlinico.“Anche le indicazioni che arrivano dai numeri dell’attività hanno sottolineato quando sia divenuto il Gemelli undiprezioso nel: 100mila ricoveri in un anno, il numero di interventi e specialità dimostrano la dimensione del contributo fornito dal Gemelli alla salute dei nostri concittadini, come le certificazioni e i riconoscimenti.