Samsung crede ancora negli smartphone pieghevoli e li potenzia con l' IA

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 10 luglio 2024)continua are nel mercato deglied equipaggia la sua serie Z - nelle versioni Flip e Fold giunte alla sesta edizione - con l'Intelligenza artificiale. All'inizio dell'annoaveva introdotto l'IA nel Galaxy S24 e ora suivuole massimizzare le funzionalità di intelligenza artificiale sulla comunicazione, la produttività e la creatività. Il processore Snapdragon di ottava generazione è ottimizzato per l'elaborazione AI su una serie di funzioni e strumenti pensati per l'utilizzo del grande schermo.Notes offre la possibilità di usufruire di traduzioni, riassunti e formattazione automatica per gli appunti delle riunioni. La funzione di trascrizione incorporata consente la riproduzione per iscritto, la traduzione e il riassunto delle registrazioni vocali direttamente in Note.