Sabatini | Milan il gap con l’Inter non si riduce! Aspettavo altro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A oggi, mercoledì 10 luglio,non appare convinto sul fatto che ilpossa ridurre il gap rispetto al. Il giornalista, nell’edizione pomeridiana di Radio Radio – Lo Sport, trova una distanza evidente fra le dueesi. IL DIVARIO – Nella scorsa Serie A, che si è chiusa con lo scudetto assegnato il 22 aprile nel derby,ha finito con diciannove punti di vantaggio sulsecondo. Un distacco netto, figlio non solo delle due stracittadine stravinte (come non citare il 5-1 in quello d’andata, alla quarta giornata) ma anche di una rosa nettamente più forte lato Simone Inzaghi. Ora ilsta cercando diversi profili, ma al momento ancora non ha annunciato nuovi acquisti per Paulo Fonseca. Mentre, in attesa di Mehdi Taremi, ha preso Piotr Zielinski e Josep Martinez.