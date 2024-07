Presentato il Dossier di candidatura di Cuneo Capitale Italiana del Libro 2025

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È stato inviato venerdì 5 luglio, con qualche giorno di anticipo sulla scadenza dell’8 luglio, ildella Città diper ladel. “è unaperto” (questo il titolo deldi 89 pagine mandato al MiC – Ministero della Cultura) racconta come la Città diabbia messo ile la lettura al centro del proprio progetto di politica culturale e di sviluppo della città, a partire dalla nuova biblioteca in corso di realizzazione nello storico Palazzo Santa Croce. L’obiettivo è connettere il nuovo presidio culturale al tessuto cittadino e della Provincia, con particolare attenzione alle valli alpine (a partire dal sistema bibliotecario). La biblioteca del futuro è dunque il polo culturale che si vuole costruire, ma anche il luogo dove immaginare il futuro della città: un luogo aperto e inclusivo, uno spazio d’incontro trasparente e attraversabile, dove l’interno e l’esterno si specchiano e dialogano, in costante rapporto con il territorio e le diverse comunità che la abitano, dove si può stare anche senza leggere.