Osimhen-Morata il giro degli attaccanti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) C'è un grosso intreccio dinel mondo del calciomercato; una tre che vede protagoniste due sduare italiane: Tre i giocaori al centro di questo domino. Il primo, il nome più caldo, è quello di Victor, il centravanti nigeriano del Napoli. Tutti sanno che il rinnovo firmato pochi mesi fa era solo una sorta di copertura per poter inserire la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Una cifra da top player mondiale che poche squadre possono pagare. Tra queste c'è sicuramente il Paris Saint Germain; i parigini, perso Mbappe stanno per veder sfuggire un altro dei suoi, Kolo Mouani. Il francese infatti è la prima scelta dell'Atletico Madrid e la chiusura sarebbe vicina. Per un giocatore che arriva ce ne deve essere uno che saluta e lascia il posto.