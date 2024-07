Oltre ai risultati delle elezioni francesi viene cancellato anche il Comitato Media e Minori

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In un ecosistematico pubblico che è già finito nell’occhio del ciclone per alcuni passaggi controversi (ultimi, in ordine di apparizione, la sanzione per Serena Bortone dopo il caso Scurati, mail mancato spazio aidel secondo turnosu RaiNews24 per favorire la messa in onda di un festival culturale a cui partecipava il direttore Paolo Petracca), ci ritroviamo di fronte a un governo che ha deciso di mettere fine all’azione ventennale del. Si tratta(va) nella fattispecie di un organismo di vigilanza sui contenuti audiovisivi affinché questi ultimi fossero compatibili con il pubblico minorenne della televisione italiana. Sulla notizia, non c’è stato grande rilievotico e a parlarne per primi sono stati i colleghi di Key4Biz, da sempre impegnati nell’analisi della cultura del futuro.