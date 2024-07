Olanda K O e Inghilterra in finale! Dumfries protagonista in tutto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In una serata di grande calcio europeo, l’ha conquistato ladi Euro 2024 battendo l’con un risultato di 1-2 grazie a un gol nei minuti finali di Ollie Watkins.sopratnel primo tempo Denzeltra i giocatori dell’Inter in campo. IN– È stata una battaglia durissima risolta solo nei secondi finali. La semi, giocata al Signal Iduna Park di Dortmund, ha regalato emozioni e colpi di scena fin dai primi minuti, culminando con il gol decisivo di Watkins, subentrato nel. La partita è iniziata sotto il segno dell’, che è passata in vantaggio al 7? minuto grazie a un gol fantastico dalla distanza di Xavi Simons. Il giovane talento olandese ha trovato l’angolo giusto con un tiro potente e preciso, lasciando di stucco il portiere inglese.