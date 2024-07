Nasce come gesto d’amore verso i più fragili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Soddisfazione generale per la ’Casa di Aisha’, prima di tutto per la Fondazione Monasterio. "Oggi è un giorno di grande emozione – ha detto Marco Torre, direttore generale di Monasterio – la nostra splendida mascotte avrà presto una casa tutta sua per accogliere i nostri bambini e le loro famiglie. Siamo orgogliosissimi perchè la casa è stata progettata e sarà realizzata senza utilizzare fondi pubblici, con il prezioso contributo di tanti ’amici’ che hanno confermato di sentirsi parte della grande famiglia Monasterio e che hanno voluto, ciascuno con le proprie specificità, posare una tessera di questo magnifico puzzle. Un puzzle che, con l’aiuto di tutti, si completerà in un anno". "Sono felice di essere qui – ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani –.