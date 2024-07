Morgan denunciato per stalking e altre cose gravissime dalla fidanzata di Calcutta che sbotta sui social

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Angelica Schiatti, cantautrice nonché attualedi, quattro anni fa haMarco Castoldi, ovvero, ma il processo a causa dei molteplici rinvii non sarebbe ancora iniziato. Secondo quanto riportato dai media in queste ore, la cantante avrebbe accusato il musicista di X Factor di averla minacciata di diffondere materiale intimo che la riguarda e di averla stalkerizzata. La denuncia è stata presentata alla Procura di Milano, ma il processo sembra essere in una fase di stallo. Nonostante le gravi accuse, il procedimento giudiziario non ha fatto progressi significativi negli ultimi tre anni, lasciando Schiatti ein una situazione di incertezza e frustrazione., da parte sua, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alle accuse mosse contro di lui.