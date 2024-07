Minori educazione digitale e mediatica | online l’avviso pubblico da 17 milioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), attraverso la Direzione Generale per ile le telecomunicazioni, ha pubblicatoper la selezione di proposte progettuali mirate all’alfabetizzazionedei. Con una dotazione finanziaria complessiva di 1,7di euro, l’iniziativa punta a sostenere progetti che promuovano l’e la consapevolezza nell’uso dei media e delle tecnologie digitali, rivolti alla fascia d’età tra gli 8 e i 18 anni non compiuti, nonché a genitori, educatori, insegnanti e operatori a tutela dei. Le imprese operanti come fornitori di servizi di media sono invitate a presentare le proprie proposte entro le ore 12 del 30 agosto 2024. Queste imprese devono essere capofila di un partenariato che includa: un ente del terzo settore di natura non commerciale (ETS), un’impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video.