Loredana fenice variopinta Il ciclone Bertè a Romito E non è ancora una signora!

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Se si dovesse pensare a una, nella musica italiana, il suo nome sarebbe uno dei primi a balzare nella mente. È caduta e si è rialzata innumerevoli volte, in una vita e una carriera musicale come montagne russe, di fronte a tragedie, scandali e rapporti malsani, su quelle gambe che sembrano dipinte da un artista. Urlando con la sua voce roca che è un marchio di fabbrica e l’ha stampata nell’Olimpo della scena tricolore e non solo. Ilsta per sbarcare nello Spezzino e l’evento, in programma questa sera alla Basko Arena diMagra, offerto dalla catena del gruppo Sogegross, si annuncia già un evento da tutto esaurito. E chi resiste aCarmela Rosaria, per tutti? Lei che, di una bellezza imbarazzante e mediterranea dalla natia e troppo stretta Calabria approdò nella Roma del Piper dove mosse i primi passi insieme a quello che diventerà un altro grande, Renato Zero, e continuò con la sorella Mia Martini, scomparsa troppo presto, iniziando a centrare un successo dopo l’altro.