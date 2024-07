Lazio Noslin si presenta | Spero di diventare una leggenda del club e vincere tanti trofei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Sono molto felice di essere qui, questo rapun grande passo in avanti nella mia carriera e farò il mio meglio per questoche avremo l’opportunità dimolti. Laha e ha avuto dei grandi giocatori come Immobile o Anderson,diunaanche io. Giocherò in una squadra forte con giocatori forti e sogno di raggiungere lo stesso livello“. Sicosì Tijjaninella prima conferenza in maglia biancoceleste. L’ex Verona si è soffermato poi sul rapporto con Baroni: “Vuoleogni partita, sa quello che fa e fa in modo che la squadra creda in se stessa. Sono felice che abbia fatto il mio nome, ha avuto l’opportunità di vedere cosa so fare. Sono sicuro che l’alta qualità di questomi aiuterà a migliorare”, prosegue mentre sull’obiettivo stagionale l’attaccante sottolinea come “non sento la pressione, io gioco il mio calcio e farò del mio meglio per non deludere nessuno.