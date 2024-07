Lancio di Ariane 6 perché questo razzo è così importante per l’Europa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Primoriuscito per il nuovoeuropeo6, che ieri, 9 luglio, alle 21:01 italiane (15:01 nella Guyana francese), ha eseguito il suo primo “lift-off” in assoluto, partendo dal centro spaziale europeo di Kourou. Perdello spazio una tappa fondamentale, poiché dopo il ritiro dal servizio dello5, avvenuta nel 2023, di fatto le nazioni del vecchio continente erano prive di uncon grandi capacità di carico. Non a caso, infatti, prima delil direttore generale dell'Agenzia spaziale europea (Esa) Josef Aschbacher, aveva scritto sul social X: «6 riporterà l'Europa nello spazio e farà la storia». Ildi ieri era atteso da molto tempo, lo sviluppo dell'6 era iniziato alla fine del 2014 e il suo debutto era originariamente previsto per il 2020, ma la tempistica è slittata a causa di problemi tecnici e fattori imprevedibili come la pandemia, che di fatto hannorallentato la costruzione facendo perdere due anni al progetto e spostandone l’entrata in servizio soltanto dopo il ritiro del suo predecessore5 che, dal 1996 allo scorso anno aveva effettuato 117 missioni.