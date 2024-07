La prima volta di Musetti in un quarto Slam | a Wimbledon sfida Fritz da sfavorito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una stagione sull’erba da ricordare finora per Lorenzoe chissà, potrebbe anche non essere finita qui. Il tennista carrarino conferma di potersi adattare bene sui prati e dopo la semifinale a Stoccarda e la finale al Queen’s festeggia il suo primodi finale. Lo fa all’All England Club, quando magari tutti si sarebbero aspettati che questo battesimo potesse avvenire invece presso il Rolland Garros. Il tabellone di certo ha aiutato, perché non si può non essere sinceri e ammettere che il percorso Lestienne-Darderi-Comesana-Mpetshi Perricard per arrivare tra i migliori 8 ai Championships non è certamente tra i più ostici che si potrebbero avere in un torneo di questo tipo. Ma la fortuna, da sola, non basta. L’ottavo di finale contro il giovane francese era sulla carta molto ostico e Lorenzo dal secondo set in avanti ha espresso un tennis di pregevole fattura.