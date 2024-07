Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna | La Recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Scarlett Johansson e Channing Tatum in un simpatico film ambientato nel 1969 e che si prende gioco del limite sottile tra realtà e finzione (e forse anche un po’ del pubblico). TRAMA È la fine degli anni ’60, la tensione tra USA e U non è mai stata più alta e la corsa all’avanguardia tecnologica e alla conquista dello spazio sembrano essere l’unico modo per decretare il vincitore. Cole è un grande ex pilotaNASA e direttore del lancio dell’Apollo 13 sulla. Mentre lotta contro le mille complicazioni del caso, si trova tra i piedi la bella Kelly Jones, un’espertapubblicità (etruffa) ingaggiata dal governo per donare speranza (e fondi) al progetto.È incredibile che nel 2024 ci siano ancora persone così complottiste e paranoiche da credere che l’alggio non sia stato altro che una messa in scena americana per vincere contro la Russiao forse no? Nel dubbio, Greg Berlanti le prende in giro con un lungometraggio divertente, nel quale troviamo due attori protagonisti notevoli (e se sulla Johansson non avevamo troppi dubbi, Tatum sorprende positivamente), ma dalle note talvolta leggermente pedanti.