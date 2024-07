Euro 2024 il calendario delle partite in diretta tv su Sky e Rai - 10 Luglio 2024 Olanda - Inghilterra

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) UEFAPEI GERMANIAPaesi Bassi vsore 21 insu Sky Sport e Rai 1 Nella sfida più bella sinora di questipei, a guadagnare la finale contro la vincente diè stata la squadra che finora, lungo tutta la durata del torneo, ha giocato meglio, la Spagna. Ha battuto una versione finalmente convincente della Francia, ad eccezione della 'stella' Mbappé che si è visto solo all'inizio quando ha servito a Kolo Muani l'assist dello 0-1, grazie al talento del nuovo fenomeno del calcio, Lamine Yamal, la cui luce probabilmente illuminerà gli anni a venire dello sport più amato del mondo . E' successo al 21' di questa sfida quando la Francia era in vantaggio per un colpo di testa in apertura di Kolo Muani. Il numero 19 della Roja ha evitato Rabiot con una magia e poi ha lasciato partire un tiro a giro da 25 metri andato a incastrarsi nel 'sette' alla destra di Maignan.