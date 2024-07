Estate vip in Toscana | Diletta Leotta a Pietrasanta Rod Stewart a Portoferraio E Briatore investe a Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Viareggio, 10 luglio 2024 – Altro giro, altra corsadi vip in. Dopo il matrimonio da sogno, la luna di miele pere Loris Karius prosegue tra lae la Liguria. Basta scrollare le foto su Instagram postate dalla giornalista sportiva nelle scorse ore: Marina di, Portovenere, con tanto di pranzo di lusso alla famosissima Locanda Lorena alla Palmaria. Rod, invece, è stato paparazzato all’Isola d’Elba in compagnia del figlio, durante una passeggiata in notturna a, dopo il mega concerto al Lucca Summer Festival. Bussola che si sposta adei, per l’opening di Crazy Pizza questo venerdì. "Apriamo anche in Versilia - afferma Flavio-. Questa apertura almi sta particolarmente a cuore, sia per il mio personale legame con il territorio, sia perché è un ulteriore nostro investimento nelle località marittime dell’Italia, che da sempre ritengo siano, grazie agli oltre 8mila km di costa, uno dei più grandi patrimoni italiani".