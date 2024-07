Dovete saperlo da me Cristiano Malgioglio choc l’annuncio dal palco fa piangere i fan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ha scelto una calda giornata estiva per annunciarlo. Lo ha fatto durante il concerto di apertura di “Porta di Roma Live”, la kermesse organizzata dalla galleria commerciale di Roma Nord in media partnership con l’emittente Radio Roma, che ogni anno allieta l’estate dei romani d’ogni età. Parlando con il pubblico ha detto: “Vi assicuro che potrei sostenere tre concerti ogni sera e tutto questo affetto è molto importante ogni sera quando esco per cantare”. >> “Beh, ora vi dico tutto”. Clizia Incorvaia,a sorpresa a due giorni dal matrimonio con Paolo Ciavarro. E spiazza soprattutto le fan “Penso che mai nessuno della mia generazione possa vantare il successo che ho io con i ragazzini ma anche con le mamme e questo perché, grazie al cielo, avendo la fortuna di lavorare con Carlo Conti a ‘Tale e Quale Show’, le famiglie unite si divertono e mi seguono”.