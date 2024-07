Devo darvi una notizia L’annuncio di Clio MakeUp sul marito Claudio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In questi giorniZammateo, nota ai più come, è finita al centro del gossip nostrano. Amatissima dal pubblico italiano e non solo, la sua storia decolla nel 2008, quando nasce il marchio, mediante il blog e il canale YouTube ufficiale in cui la giovanepubblica dei tutorial sul mondo del beauty e del make up. In poco tempo il canale YouTube didiviene famoso in tutto il mondo. Ormai il brandè riconosciuto e riconoscibile e in questi anni ha realizzato una linea di make up che spopola in tutto il mondo. E ovviamente la più famosa truccatrice d’Italia ha collaborato, e continua a collaborare, con svariati marchi del settore beauty e della moda. Non solo beauty, sui socialZammateo ha sempre raccontato la sua vita privata in compagnia delMidolo (Co-Founder & CTO del marchioMake Up e game designer molto quotato) e le due figlie Grace e Joy.