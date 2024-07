Brembo punta sulla mobilità connessa entra in Spoke Safety

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)investe in soluzioni avanzate diednel capitale di, startup statunitense specializzata nello sviluppo di tecnologie di comunicazione digitale tra i veicoli e l'ecosistema stradale. Grazie all'investimento, pari a 1 milione di euro,prosegue nel suo percorso di rafforzamento delle competenze in ambito software e connettività cloud per l'innovazione digitale delle proprie soluzioni. In particolare, l'obiettivo è favorire la comunicazione dei sistemi frenanti con gli altri elementi connessi dell'ambiente circostante.si aggiunge quindi al portafoglio diVentures, l'unità di venture capital dell'azienda che investe a livello globale nelle migliori startup tecnologiche per sostenere l'innovazione del gruppo e accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni per ladi domani.