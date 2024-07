Ariete sempre più green E si sogna il ripescaggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ancora giovani, ancora giocatrici del vivaio. Avrà basi solide l’2024-2025. Radici che affondano nel vivaio, come da tradizione. La società del presidente Mirko Bassi, in attesa dei primi colpi di mercato (e di capire se ci sarà o meno il), ha infatti rinforzato attacco e seconda linea con innesti mirati di ragazze provenienti dalla Serie D di Andrea Picchi. Una formazione che l’anno passato ha avuto accesso ai playoff promozione, sfiorando il salto di categoria (proprio come il gruppo di serie B2 di coach Nuti). In attacco "salgono" in categoria superiore Sara Gerl e Chiara Torri. Entrambe classe 2006 ed entrambe duttili fino a poter ricoprire, all’occorrenza il ruolo di attaccante, di banda e di opposto. Entrambe dotate di gran fisico e di un talento importante, sicuramente da affinare, ma che aveva comunque solleticato gli appetiti di diverse società toscane.