Antitrust avvia istruttoria su 6 influencer moral suasion per altri 4

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Milano, 10 lug. (askanews) – L’Autorità garante della concorrenza e del mercato hato sei procedimenti istruttori nei confronti di seiche promettono guadagni facili e certi. In particolare, Luca Marani, Big Luca, Alessandro Berton e Davide Caiazzo pubblicherebbero sistematicamente, tramite piattaforme social e siti internet, foto e/o video in cui offrono a pagamento metodi per ottenere importanti guadagni facili e sicuri sulla falsariga del modello vincente che direbbero di incarnare. Peraltro i quattronon risultano utilizzare alcuna dicitura di advertisement che informi il consumatore della natura pubblicitaria dei contenuti, né evidenziare in modo adeguato elementi rilevanti per le decisioni di acquisto come il costo dei beni e/o servizi offerti, l’identità e/o il recapito della società.