Ad Amalfi esplode l’allegria con l’Estate dei Piccoli 

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 8 minutiChe estate sarebbe senza lo schiuma party? Spazio ale al divertimento con “dei Piccoli 2024”, il programma di eventi divenuto un cult, atteso con ansia da tutti i bimbi, promosso dall’Amministrazione Comunale diguidata dal Sindaco Daniele Milano, come sempre ad ingresso libero. Sarà un viaggio fantastico, tra personaggi dei cartoon, animazioni, feste in spiaggia, giochi di società in formato XXL, fiabe in tenda, folletti e gnomi dispettosi, fate, luna park, laboratori d’arte ‘en plein air’. La Costa d’brillerà di tutti i colori dell’arcobaleno, aprendo i suoi spazi e le sue bellezze. La direzione è sempre la stessa: “seconda stella a destra e poi fino al mattino”. Pronti a salire a bordo dell’allegra carovana e a partire verso l’Isola che non c’è? Alla scoperta dei fondali marini o della Valle delle Ferriere che diventano un’opera d’arte dei laboratori Art for Kids.