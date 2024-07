‘A Scurata alle antiche saline di Marsala musica e teatro su un palcoscenico ecosostenibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le musiche del sud del mondo che si mixano in unsul mare, quello delleGenna a. Comincia nella città in provincia di Trapani la manifestazione culturale ‘A, cunti e canti al calar del sole che vedrà la partecipazione di artisti come Jerusa Barros, Osvaldo Lo Iacono, Luca Madonia, Alessandra Falucchi e Marcella Favilla, ma anche jazzisti come gli Elimi e “Antonella Maurer & Mezz”. In cartellone anche uno spettacolo dedicato ad Astor Piazzolla con, narrazioni e danza. In totale saranno dodici spettacoli – otto concerti e quattro spettacoli teatrali – in programma dal 21 luglio fino al primo di settembre suldi tufi a pelo d’acqua, all’interno di una delle vasche delleGenna.