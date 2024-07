Zenless Zone Zero | Come sbloccare e completare le sfide giornaliere

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo avervi svelatoscattare le foto in, quest’oggi vogliamo condividere con voi una Guida sule, le qualiaccade in tutti i giochi di questa tipologia, tra cui Genshin Impact e Star Rail, offrono al giocatore la possibilità di ricevere ricompense dal loro completamento.: Guida alleLa prima cosa da fare naturalmente èlein, per fare questo dovrete avanzare con la storia, fino ala missione principale Explosive Last Train, la quale vi porterà ad esplorare la backstory di Nekomata. Portata a termine la quest sbloccherete la possibilità diogni giorno delleper ricevere ricompense.