Webuild al via campagna in Usa ' webuild what america needs' sui principali media del paese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “”, è il claim dellarilanciata daistatunitensi sulla leadership globale del Grupponel settore delle infrastrutture e sull'esperienza storica nelattraverso la controllata Lane, la società con radici che risalgono al 1890. Dal The New York Times al The Wall Street Journal, dal The Washington Post alla Cnn, laparte dall'iconico Long Beach International Gateway Bridge in California, consegnato dal Gruppo nel 2020 senza interrompere l'attività portuale. Con 1.020 km di ponti e viadotti realizzati nel mondo, il Gruppo è oggi pronto a mettere quella stessa esperienza al servizio delle autorità statunitensi anche per la ricostruzione del nuovo Ponte di Baltimora, dopo il crollo dello scorso marzo.