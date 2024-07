Uomo investito da un treno | circolazione ferroviaria bloccata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Una drammatica vicenda ha sconvolto la Liguria alle prime luci dell’alba. Unè statoda unlungo la trattatra Varazze (Savona) e Cogoleto (Genova), causando forti disagi alla. L’incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha portato alla sospensione temporanea del traffico ferroviario per consentire agli inquirenti di effettuare i necessari accertamenti. Ilcoinvolto nell’incidente è l’Intercity 653, che viaggiava da Ventimiglia verso Milano. Le cause dell’accaduto sono ancora sconosciute e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, tra cui un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze e il personale del 118, ma purtroppo per l’non c’è stato nulla da fare.