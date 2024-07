Tarquinia al via il ciclo di incontri Tra Terra e Mare | si inizia l’11 luglio con Mario Mazzoli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024), 82024 – Il tecnico di archeologia subacquea,apre la nuova edizione deldi conferenze a ingresso libero “Tra”, organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas). Giovedì 11, alle 21,30, al parco “Palombini”, al civico 25 di via della Ripa, nel centro storico diterrà l’incontro dal titolo “Le antiche aree sotnee: ricerca, studio e la sfida tra opportunità e rischi”, in cui accompagnerà il pubblico nella terza dimensione della storia, percorrendo cavità scavate nel passato alla ricerca delle tracce che l’essere umano ha lasciato sotto. Illustrerà i risultati delle esplorazioni di specialisti nelle cavità che l’uomo ha realizzato in tutti i tempi come gli acquedotti, per avere un’idea sulla cura che gli antichi hanno avuto per l’acqua e sulle loro grandi capacità ingegneristiche.