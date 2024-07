Si riaccende lo scontro per i metalli verdi nel Congo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 luglio 2024) L'amministrazione Biden non ha fatto mistero del suo desiderio di migliorare l'accesso degli USA ai minerali critici e di diversificare le sue catene di approvvigionamento lontano dall'influenza cinese. Una delle aree dello scacchiere geopolitico su cui si concentra la competizione tra Cina ed Stati Uniti è l’Africa, in una competizione il cui scopo spesso è finalizzato, più che al controllo delle tecnologie essenziali per la transizione energetica, allo sviluppo dell’industria bellica. Un attore emergente tra i due contendenti è la Repubblica Democratica del(RDC) dove gli USA cercano di indebolire la presa che Pechino ha sulle risorse del Paese: circa l'80% dell'industria del rame e del cobalto del Paese è in mani cinesi. Il BRIDGE to DRC Act è un’iniziativa bipartisan del Congresso statunitense per definire una strategia nazionale tesa a sviluppare le catene di approvvigionamento degli Stati Uniti che coinvolgono minerali critici provenienti dalla Repubblica Democratica del