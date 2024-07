Sequestrata e stuprata per una notte incubo dopo l’incontro sui social

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 9 luglio 2024 – Unadasui, fatto di violenza sessuale e droga. Succede tutto nei dintorni di Montecatini Terme: sono i primi di giugno quando un 31enne marocchino (in attesa di risposta alla sua domanda di protezione internazionale) si mette d’accordo su uncon una connazionale per passare insieme la serata. Si incontrano, all’inizio va tutto bene poi però cambia qualcosa: la serata si sposta in casa di un amico italiano, dove c’è della droga che consumano insieme. E lì inizia l’. La donna viene violentata più volte e le viene impedito di andarsene, fino al mattinoquando il 35enne italiano la fa salire in auto per andare al bancomat a prelevare del denaro: “Devi pagare la droga che hai consumato” è il discorso.