Sant’Arcangelo l’autopsia sulla coppia precipitata nel Po svela la tragedia | Lorena Vezzosi era stata accoltellata dall’ex compagno

(Di martedì 9 luglio 2024) Le informazioni che emergono daleffettuata questa mattina all’ospedale Maggiore di Cremona sembrano confermarlo:, la donna a bordo della Nissan che lo scorso 5 luglio ènel fiume Po, non è morta per un incidente, ma è. L’avrebbe uccisa il suo ex, Stefano Del Re, che era con lei nella macchina al momento dell’incidente. Manca la conferma ufficiale, ma tutti gli indizi lo indicherebbero. L’aggressione, secondo le prime ricostruzioni, è probabilmente avvenuta adi Romagna, dove i coniugi separati abitavano, oppure durante il tragitto dal Riminese verso il Casalasco, territorio di cui erano originari. Le indagini Al momento, l’arma del delitto non è ancoratrovata: potrebbe trattarsi di un coltello, o anche di un bisturi.