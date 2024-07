Puglia | no allo stoccaggio di scorie nucleari Assessora regionale

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: “Laancora una volta ribadisce il secco no al nucleare, come a interventi per la raccolta diradioattive. È per questo motivo che le recenti dichiarazioni del ministro al ramo, Gilberto Pichetto Fratin, rilasciate proprio in– nel corso di un forum a Manduria dedicato alla transizione energetica – sulla posizione possibilista del Governo alla realizzazione di impianti come sulla ricerca e sperimentazione, ci preoccupa. Come Governoci siamo di recente opposti a gran voce quando sono stati individuati, da parte del Ministero dell’Ambiente, i 51 siti idonei per letra cui Gravina in, Altamura e Laterza, con un ampio dossier fatto pervenire sul tavolo ministeriale di documenti, delibere condivise e votate dai territori coinvolti, osservazioni sui rischi sanitari, economici e ambientali causati dai depositi di”.