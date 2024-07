Pre-liste di Attesa nella Sanità | La Procura di Pescara Amplia le Indagini

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 luglio 2024)- L'inchiesta delladella Repubblica disulled'si estende, includendo ora le cosiddette "pre-di". Questa pratica, definita illegale e diffusa in tutte le ASL, è oggetto di indagine per verificare se aggravi ulteriormente una situazione già criticapubblica. Le, per ora contro ignoti e senza ipotesi di reato, si intensificano dopo il blitz del 20 giugno nelle sedi dell'ASL, dell'assessorato e del dipartimento alla salute della Regione. Durante l'operazione, è stata sequestrata una vasta documentazione che è attualmente sotto esame da parte della polizia giudiziaria. Le autorità regionali, responsabili delledi, e l'Agenzia sanitaria regionale, incaricata di implementare strategie per ridurre i tempi delle visite, sono sotto scrutinio.