Oggi Gianluca Vialli avrebbe compiuto 60 anni | che malattia aveva e qual è stata la causa della morte?

(Di martedì 9 luglio 2024)60: ma chel’ex calciatore? Lo sportivo è stato stroncato da un adenocarcinoma duttale del pancreas, ovvero un cancro dell’organo ghiandolare in cui le cellule di tipo duttale si moltiplicano senza più controllo. La funziona del pancreas è davvero essenziale: l’organo produce ormoni come insulina e glucagone, che hanno il compito di regolare gli zuccheri nel sangue.è stato colpito da questa patologia, che fino a diecifa era più diffusa fra gli uomini. Il carcinoma pancreatico,, è divenuto uno dei cinque tumori più diffusi fra la popolazione femminile che supera i 70. Che? Il tumore al pancreas diera, come abbiamo accennato, un adenocarcinoma duttale del pancreas.