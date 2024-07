Napoli via al raduno Da Osimhen ai volti nuovi passando per i giovani | i nodi di Conte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 - Finalmente ci siamo: dopo tanto parlare e fantasticare sulla pronta risalita, ilè pronto a tuffarsi ufficialmente nella stagione 2024-2025, quella che comincerà molto presto, tra poco più di un mese, a causa dei 32esimi di Coppa Italia da disputare. Si tratta di uno dei tanti 'souvenir' lasciati dal recente passato, quello che tornerà a fare capolino anche nell'imminente nuova avventura targata Antonio, che in particolare nella prima parte del, che scatta già oggi, e del ritiro di Dimaro dovrà valutare innanzitutto i profili più in bilico per deciderne il da farsi insieme alla società. DilemmaIn questo novero, curiosamente, rientra anche Victor, la stella della rosa dal destino incerto innanzitutto per l'ormai famigerata clausola rescissoria e poi per gli stessi voleri dei piani altissimi del quartier generale di Castel Volturno.