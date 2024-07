La denuncia di Marotta | Il calcio non è più alla portata di tutti i ceti sociali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Intervenutocerimonia di premiazione di Atalanta, Inter, Como, Mantova e Alcione dal Consiglio regionale della Lombardia, Beppeha parlato ai giornalisti presenti. “Se da un lato ci sono nove società professionistiche in Lombardia, di cui cinque (dunque un quarto del campionato) in Serie A, dall’altro quattro sono di proprietà straniera – ha detto il presidente dell’Inter – Al giorno d’oggi ilnon è piùdi: mancano strutture e forniture sportive. Questa è lache faccio da sempre. Ormai da anni lo sport non è più gratuito e mi auguro nel tempo si riesca ad affrontare questo aspetto. Serve una riflessione“. Ladi: “Ilnon è piùdi” SportFace.