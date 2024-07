Kiwior Inter più defilata! Si fa avanti un altro nome ‘noto’ ? SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Jakubpiace all’, ma non solo in Serie A. Il difensore polacco potrebbe ritornare in Italia, in vista dell’imminente arrivo di Calafiori all’Arsenal. I nerazzurri stanno per orientarsi su untipo di giocatore.apprezzato dall’ma anche dalla Juventus in Serie A. Come riferisce Claudio Raimondi, ospite negli studi di Sport Mediaset, i bianconeri sono in vantaggio sul difensore polacco. Il centrale di piede sinistro già conosce Thiago Motta, avendo lavorato con lui allo Spezia. Questo elemento potrebbe avvantaggiare il suo eventuale trasferimento in quel di Torino. L’continua la sua ricerca al prossimo braccetto di sinistro, con il cast che sembra indirizzarsi su un quartetto di nomi. L’imminente passaggio di Riccardo Calafiori all’Arsenal potrebbe appunto liberare il polacco.